Синоптики сообщили о погоде в Москве 10 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В воскресенье, 10 января, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус восемь-шесть градусов. В Подмосковье ожидается одиннадцать-шесть градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном мегаполисе установилась умеренно морозная погода. Содержание кислорода и атмосферное давление в пределах климатической нормы. Это комфортные внешние условия для многих метеочувствительных и практически здоровых людей. Но метеопатические реакции и симптомы недомогания могут отмечаться у лиц, предрасположенных к аллергическим реакциям. Стоит соблюдать осторожность при выходе из тепла на мороз людям с бронхиальной астмой, страдающих частыми приступами мигрени и сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как температурный перепад может вызвать острый сосудистый спазм. При себе всегда нужно иметь лекарства первой помощи.

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