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Несколько электричек задерживается на Горьковском направлении МЖД
Фото: АГН «Москва»

Несколько электричек задерживается на Горьковском направлении МЖД

Виктория Родимкина

Транспорт

На Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются пригородные поезда в сторону области. Об этом сообщается на сайте МЖД в воскресенье, 10 января.

— Московская железная дорога принимает все необходимые меры, чтобы возобновить движение поездов в сторону области на станции «Стройка» Горьковского направления МЖД, — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной задержки электричек стала остановка поезда, следовавшего из столицы в Балашиху. Поезд остановился по техническим причинам.

Специалисты МЖД приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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БалашихаГорьковское направление МЖДэлектричка
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