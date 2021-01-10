Несколько электричек задерживается на Горьковском направлении МЖД

Фото: АГН «Москва»

На Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются пригородные поезда в сторону области. Об этом сообщается на сайте МЖД в воскресенье, 10 января.

— Московская железная дорога принимает все необходимые меры, чтобы возобновить движение поездов в сторону области на станции «Стройка» Горьковского направления МЖД, — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной задержки электричек стала остановка поезда, следовавшего из столицы в Балашиху. Поезд остановился по техническим причинам.

Специалисты МЖД приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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