Движение электричек на Горьковском направлении МЖД возобновили после сбоя

Фото: АГН «Москва»

Возобновлено движение пригородных поездов в сторону области на станции Стройка Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается на сайте МЖД в воскресенье, 10 января.

— Возобновлено движение поездов в сторону области на станции Стройка Горьковского направления МЖД, — уточнили в сообщении.

Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно скорее ввести в график движение электричек.

Ранее сообщалось, что пригородные поезда Горьковского направления МЖД задерживаются из-за технической неполадки состава на станции Стройка.

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