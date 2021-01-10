Движение электричек на Горьковском направлении МЖД возобновили после сбоя
Возобновлено движение пригородных поездов в сторону области на станции Стройка Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается на сайте МЖД в воскресенье, 10 января.
— Возобновлено движение поездов в сторону области на станции Стройка Горьковского направления МЖД, — уточнили в сообщении.
Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно скорее ввести в график движение электричек.
Ранее сообщалось, что пригородные поезда Горьковского направления МЖД задерживаются из-за технической неполадки состава на станции Стройка.
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