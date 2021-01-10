Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Станцию метро «Алма-Атинская» на время закроют из-за технических работ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Станцию метро «Алма-Атинская» на время закроют из-за технических работ

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, район Братеево, микрорайон 3А БратееваКарта всех событий

Станция Замоскворецкой линии столичного метро «Алма-Атинская» будет временно закрыта 11 января. Это необходимо для проведения технических работ, сообщает официальный сайт мэра Москвы в воскресенье, 10 января.

Так, 11 января станция не будет работать с 10:00 до 15:00. Кроме того, станция будет закрыта 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00.

Жителям столицы предлагается пользоваться наземным общественным транспортом. Автобусный маршрут № 676 довезет пассажиров до станций «Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской ветки.

А до станции метро «Борисово» можно будет добраться на автобусах № 740 и № 764.

Читайте также: Движение электричек на Горьковском направлении МЖД возобновили после сбоя

закрытие станции метропроведение ремонтных работМосковский метрополитен
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Все мнения
О проекте