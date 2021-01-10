Станцию метро «Алма-Атинская» на время закроют из-за технических работ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Южный административный округ, район Братеево, микрорайон 3А Братеева Карта всех событий

Станция Замоскворецкой линии столичного метро «Алма-Атинская» будет временно закрыта 11 января. Это необходимо для проведения технических работ, сообщает официальный сайт мэра Москвы в воскресенье, 10 января.

Так, 11 января станция не будет работать с 10:00 до 15:00. Кроме того, станция будет закрыта 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00.

Жителям столицы предлагается пользоваться наземным общественным транспортом. Автобусный маршрут № 676 довезет пассажиров до станций «Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской ветки.

А до станции метро «Борисово» можно будет добраться на автобусах № 740 и № 764.

Читайте также: Движение электричек на Горьковском направлении МЖД возобновили после сбоя