Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 145к2 Карта всех событий

В столице на Волгоградском проспекте столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в воскресенье, 10 января.

Уточняется, что авария произошла около дома № 145. Среди столкнувшихся машин был автомобиль такси.

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

— В районе ДТП заняты три полосы, движение в сторону центра затруднено на один километр, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при столкновении маршрутки с КамАЗом под Москвой.

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