Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 145к2Карта всех событий
В столице на Волгоградском проспекте столкнулись три легковых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в воскресенье, 10 января.
Уточняется, что авария произошла около дома № 145. Среди столкнувшихся машин был автомобиль такси.
— В районе ДТП заняты три полосы, движение в сторону центра затруднено на один километр, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при столкновении маршрутки с КамАЗом под Москвой.
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