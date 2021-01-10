Москвичам рассказали о премиях в области цифрового развития, полученных столицей в 2020 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столица в 2020 году получила международное признание и укрепление позиций в различных рейтингах в сфере цифровых технологий. Москва стала одним из мировых лидеров по темпам внедрения передовых электронных решений и инноваций в повседневную жизнь.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, столица не только стабильно является российским лидером по темпам цифровизации, но и получает международные премии и награды в сфере ИТ.

Министр рассказал, что Москва за минувшие десять лет сформировала развитую эффективную цифровую экосистему, которая не раз была отмечена мировыми экспертами. Некоторые проекты были внедрены Москвой одними из первых среди мегаполисов мира.

— Сейчас в центре столицы доступен бесплатный Wi-Fi, городские услуги и сервисы многие жители предпочитают получить онлайн, а позвонив в общегородской контакт-центр, можно за считаные секунды уточнить нужную информацию у виртуального оператора, — сказал Эдуард Лысенко.

Так, приложение «Моя Москва» взяло серебро на международном конкурсе Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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