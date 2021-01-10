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Коронавирус выявили у 22 851 человека в России за сутки
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Коронавирус выявили у 22 851 человека в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили 22 851 новый случай коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в воскресенье, 10 января.

Так, за последние 24 часа в РФ случаи инфекции зафиксировали в 83 регионах. Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 456 человек, вылечились24 080 человек.

Коронавирус выявили у 22 851 человека в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Нижегородской областях.

В России число случаев COVID-19 достигло 3 401 954. За весь период умерли 61 837 пациентов, вылечились 2 778 889 человек.

Коронавирус выявили у 22 851 человека в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

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