Прокуратура Москвы проверит инцидент с катанием подростков на привязанных к авто тюбингах

Фото: duma.mos.ru/Московская городская Дума

Россия, Москва, 1-й Миргородский переулок Карта всех событий

Столичная прокуратура начала проверку по факту травмирования подростка, который катался на тюбинге, привязанном к автомобилю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 10 января.

Известно, что инцидент произошел утром 9 января. Мужчина 25 лет привязал к машине марки «Форд» тросом два тюбинга, в которые посадил подростков 15 и 14 лет. После этого мужчина сел за руль и поехал по проезжей части 1-го Миргородского переулка.

В результате один из тюбингов наехал на дерево, подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован. В момент случившегося в салоне автомобиля находился еще один несовершеннолетний.

Во время проверки специалисты установят все причины случившегося. Будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, добавили в пресс-службе.

Читайте также: Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ