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Лукашенко заявил, что цена за российский газ могла бы быть «более справедливой»
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил, что цена за российский газ могла бы быть «более справедливой»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался насчет стоимости российского природного газа.

По словам главы государства, цена на газ для Белоруссии на сегодняшний день составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров.

— Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так, — сказал президент республики в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Лукашенко отметил, что не планирует обсуждать этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что согласен на эту цену, если было принято такое решение.

В 2020 году РФ поставляла Белоруссии газ по 127 долларов за тысячу кубометров. Минск неоднократно настаивал на снижении цены.

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