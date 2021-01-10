Диетолог назвала продукты, которые помогут похудеть после праздников

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После новогодних праздников многие стараются привести свою фигуру в порядок. Диетолог Лола Биггс рассказала о продуктах, которые помогут похудеть.

По словам специалиста, жареная еда препятствует потере веса. Чтобы сохранить молодость и красоту, нужно добавить в рацион куркуму. Специя защищает от раннего старения и является противовоспалительным и коллагеновым средством.

— Попробуйте чай с куркумой, добавьте ее в свой тофу или яичный омлет, посыпьте жареные овощи, — советует Лола Биггс.

Помимо этого, множество полезных витаминов содержится в брокколи. Это растение может придать коже блеск и упругость, а также является отличным гарниром для тех, кто собирается худеть. Диетолог рекомендовала добавить в рацион авокадо и ягоды. От различных воспалений, по мнению Биггс, поможет избавиться красная нежирная рыба, сообщает Федеральное агентство новостей.

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