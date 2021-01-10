Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не привился от COVID-19

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ Владимир Путин пока не привился от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в воскресенье, 10 января.

Ранее в Telegram появились сообщения о том, что Путин сделал вакцину от коронавируса.

— Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам, — рассказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

На большой пресс-конференции в декабре Владимир Путин рассказал, что будет прививаться тогда, когда это станет возможным для людей его возраста.

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