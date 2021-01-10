Чат-бот дептранса Александра за праздники ответила более чем на 8 тысяч вопросов горожан

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За прошедшие новогодние праздники чат-бот дептранса Александра ответила более чем на восемь тысяч вопросов. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что самые популярные вопросы были про оплату, схему проезда метро, новые линии и поиск потерянных вещей.

— Вы часто спрашиваете у Александры, робот ли она и как себя чувствует. Отвечаем: Александра — это искусственный интеллект, чувствует себя отлично и постоянно учится новому! — пишет дептранс в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что с момента запуска чат-бот ответил уже более чем на 61 тысячу вопросов.

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