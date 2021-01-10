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Два бара в центре Москвы привлекут к ответственности за несоблюдение мер против COVID-19
Фото: pexels.com / Torsten Dettlaff

Два бара в центре Москвы привлекут к ответственности за несоблюдение мер против COVID-19

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, улица Кузнецкий Мост, 1 Карта всех событий

Бар и караоке-бар, которые находятся в центре Москвы, привлекут к административной ответственности за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрий Комаров.

— ОАТИ совместно с полицией проведено обследование баров и ресторанов на предмет прекращения их работы после 23:00. В ходе обследования был выявлен бар Barry Bar, который завершил свою работу после 00:00. В зале присутствовали посетители, которых впоследствии выпроводили, — цитирует Комарова агентство городских новостей «Москва».

Главный инспектор добавил, что караоке-бар Jimmy Poy тоже продолжал работать после 24:00, а входные двери в заведение были заблокированы. Их открыли после требования полиции, посетителей в баре не обнаружили, но на столах были свежая еда и напитки.

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