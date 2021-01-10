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Садыр Жапаров лидирует на выборах президента в Киргизии
Фото: Пресс-служба ЖК КР

Садыр Жапаров лидирует на выборах президента в Киргизии

Никита Абрамов

Внешняя политика

Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщили в ЦИК республики после обработки 81 процента бюллетеней автоматическими урнами.

Одновременно с выборами президента в Киргизии провели референдум, на котором выбирали форму правления в республике. По данным ЦИК, после просмотра 75 процентов бюллетеней стало понятно, что более 80 процентов граждан проголосовали за президентскую форму правления.

Как сообщает РИА Новости, на центральной площади Бишкека уже готовятся к концерту в честь Жапарова.

Бывший и. о. главы государства на данный момент набрал 79 процентов голосов.

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