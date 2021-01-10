Кандидат на пост президента Киргизии оценил отношения с Россией

Фото: Пресс-служба ЖК КР

Фаворит президентских выборов в Киргизии, бывший исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров сообщил, что в случае победы будет продолжать стратегические и союзнические отношения с Россией.

Он отметил, что Бишкек и Москва уже 30 лет поддерживают союзнические отношения.

— Это наш самый главный стратегический партнер. Мы будем продолжать это, — цитирует Садыра Жапарова РИА Новости.

В Киргизии 10 января проходят досрочные выборы президента. Предыдущий избранный лидер страны Сооронбай Жээнбеков в октябре подал в отставку из-за массовых протестов, вспыхнувших после парламентских выборов.

На пост президента Киргизии претендуют 17 человек — политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Вместе с тем проходит референдум по выбору формы правления в республике. Для избирателей доступны три варианта — «президентская форма правления», «парламентская форма правления», «против всех».

Протесты в Бишкеке

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка на голосование составила 56,5 процента. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии. Это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутунн Кыргызстан».

После объявления результатов на улицы Бишкека вышли протестующие. СМИ сообщили, что против демонстрантов применяли резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестов в свою очередь бросали в правоохранителей камни.

Протестующим удалось освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, также из-под стражи был освобожден бывший глава правительства Сапар Исаков. Позднее стало известно, что демонстранты захватили здание правительства Киргизии.

ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты выборов недействительными.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку, поскольку не желает оставаться в истории «президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан». Полномочия главы государства перешли премьер-министру Жапарову, поскольку спикер парламента от них также отказался.

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