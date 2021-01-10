Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Бывшая звезда «Дома-2» рассказала, из-за чего попала в тюрьму
Фото: instagram.com/dashko.anastasiya/

Бывшая звезда «Дома-2» рассказала, из-за чего попала в тюрьму

Ксения Монахова

Звезды

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Анастасия Дашко решила рассказать, почему угодила в тюрьму. Она отметила, что из-за капризов бывшего молодого человека ей пришлось поменять работу, которая привела ее к уголовному процессу.

Она отметила, что начала вести мероприятия, однако такая деятельность не понравилась бойфренду.

— Он был далеко не олигарх, да и дома бездельничать мне было сложно. И я решила найти себе работу. Первое время вела мероприятия. Свадьбы, корпоративы и т.д. Все получалось, и это приносило хороший доход. Но моему мужчине не нравилась моя работа, и с корпоративами пришлось покончить, — написала Анастасия в своем Instagram-аккаунте.

Она стала искать другую работу, в результате чего попала в сферу строительства. Девушка начала изучать деятельность и нашла возможность зарабатывать, сбывая материалы. По словам Анастасии, о ней слагали легенды и называли «королевой заводов», потому что она стала добиваться больших высот в сфере продаж.

Однако не все было так гладко, как ей хотелось. В результате Дашко стала проворачивать финансовые махинации, которые привели ее к аресту и судебному разбирательству. Благодаря публичности бывшей звезды телешоу, большая огласка лишила ее возможности получить условное наказание. Дашко присудили два года колонии.

Читайте также: «Лежит на поверхности»: Малахов раскрыл инсайдерскую информацию о «Доме-2»

тюрьмателепроект «Дом-2»мошенничество
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Все мнения
О проекте