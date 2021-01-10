Бывшая звезда «Дома-2» рассказала, из-за чего попала в тюрьму

Фото: instagram.com/dashko.anastasiya/

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Анастасия Дашко решила рассказать, почему угодила в тюрьму. Она отметила, что из-за капризов бывшего молодого человека ей пришлось поменять работу, которая привела ее к уголовному процессу.

Она отметила, что начала вести мероприятия, однако такая деятельность не понравилась бойфренду.

— Он был далеко не олигарх, да и дома бездельничать мне было сложно. И я решила найти себе работу. Первое время вела мероприятия. Свадьбы, корпоративы и т.д. Все получалось, и это приносило хороший доход. Но моему мужчине не нравилась моя работа, и с корпоративами пришлось покончить, — написала Анастасия в своем Instagram-аккаунте.

Она стала искать другую работу, в результате чего попала в сферу строительства. Девушка начала изучать деятельность и нашла возможность зарабатывать, сбывая материалы. По словам Анастасии, о ней слагали легенды и называли «королевой заводов», потому что она стала добиваться больших высот в сфере продаж.

Однако не все было так гладко, как ей хотелось. В результате Дашко стала проворачивать финансовые махинации, которые привели ее к аресту и судебному разбирательству. Благодаря публичности бывшей звезды телешоу, большая огласка лишила ее возможности получить условное наказание. Дашко присудили два года колонии.

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