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«День я провела исключительно с врачами»: Мария Кожевникова рассказала о неудачных праздниках
Фото: instagram.com/mkozhevnikova

«День я провела исключительно с врачами»: Мария Кожевникова рассказала о неудачных праздниках

Ксения Монахова

Звезды

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась в новогодние праздники.

По словам звезды, когда они с семьей отправились в Пензу, у ее отца начала воспаляться щека. Спустя несколько суток состояние ухудшилось, поэтому пришлось срочно отвозить его в больницу.

— На третьи сутки он уже почти не мог говорить и мы вызвали врачей, которые в срочном порядке забрали его в больницу и тут же прооперировали. 70 миллилитров гноя — это опасно, так как около мозга, — написала Кожевникова в своем Instagram-аккаунте.

В это же время у ее свекрови, находившейся в Москве, диагностировали коронавирус. Женщине понадобилась срочная госпитализация.

— Я думаю, все понимают, что к пожилым людям необходим особый подход, а мы уехали. День я провела исключительно с врачами — вживую и по телефону, вызывали скорые… — рассказала Кожевникова.

На данный момент свекровь актрисы находится в госпитале. За состоянием родственницы следят специалисты. Кожевникова надеется, что скоро удастся забрать ее домой. Звезда подчеркнула, что «нервы были на пределе». Однако она старается забыть неудачные выходные. Кожевникова пожелала поклонникам крепкого здоровья и попросила беречь себя и своих близких.

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Мария Кожевниковаздоровьеновогодние праздники
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