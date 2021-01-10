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Ангар с газовыми баллонами загорелся в Раменском районе Подмосковья
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ангар с газовыми баллонами загорелся в Раменском районе Подмосковья

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Московская область, Раменский городской округ, деревня Островцы Карта всех событий

В ангаре с краской и газовыми баллонами, который находится в Раменском районе Подмосковья, произошло возгорание. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В 19:54 пожарным поступил сигнал о возгорании ангара в деревне Островцы в Подмосковье, — цитирует источник агентство.

Сообщается, что площадь пожара достигла 300 квадратных метров.

В ангаре находятся дерево, краски и газовые баллоны. Отмечается, что пожар угрожает бытовым помещениям, которые располагаются рядом с источником огня.

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