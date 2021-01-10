Стало известно, мужчины каких знаков зодиака всегда дадут избраннице второй шанс
Дать второй шанс партнеру, совершившему серьезную ошибку, может не каждый мужчина. Однако есть два знака зодиака, представители которых всегда принимают вторую половинку и прощают грехи.
Тельцы — мужчины гордые и самолюбивые. Они часто притворяются и делают вид, что не готовы продолжать отношения. Представители знака не забывают обид, однако понимают, что жизнь не всегда бывает идеальной. Поэтому мужчины-Тельцы дают избраннице второй шанс загладить вину. Но эта попытка действительно является последней.
Готовы идти на уступки и мужчины-Водолеи. Они дают второй шанс только тогда, когда действительно дорожат любимой женщиной. Если чувства сильные, то Водолеи сделают все, чтобы удержать даму возле себя. Они не станут припоминать прошлые обиды и позволят избраннице извиниться и исправить сложившуюся ситуацию. Однако бесконечно Водолеи не будут идти навстречу. Представители знака очень добрые, но не наивные, сообщает Пятый канал.
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