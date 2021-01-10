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Психолог рассказал, как справиться с депрессией после новогодних праздников
Фото: pixabay.com

Психолог рассказал, как справиться с депрессией после новогодних праздников

Ксения Монахова

Общество

После новогодних праздников многие испытывают апатию и нарастающее чувство тоски. Психолог Сергей Ланг рассказал о том, как не впасть в депрессию после затяжных выходных.

По словам специалиста, важно настроить себя на позитивный лад. Именно от этого зависит продуктивность в течение всего дня, а также психологическое состояние.

Также стоит пересмотреть свой рацион. Так, питание должно быть более сбалансированным. Это поможет активной работе головного мозга, а также не позволит организму быстро уставать.

— Побольше витаминов, фруктов и овощей. Лучше снизить употребление мяса в пользу рыбы, — цитирует слова психолога Пятый канал.

Помимо этого, стоит обязательно увеличить физическую нагрузку. По словам психолога, даже самая простая зарядка поможет взбодриться. Также не стоит забывать и об отдыхе. Ведь резкое погружение в рабочую атмосферу может привести к выгоранию. Психолог рекомендует проводить 30–40 минут ежедневно наедине с собой.

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