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Крыша спорткомплекса в Краснодаре обрушилась из-за сильного снегопада
Полотно крыши порвалось при опускании, и ему потребуется ремонт / Фото: vk.com/podslushanokrd

Крыша спорткомплекса в Краснодаре обрушилась из-за сильного снегопада

Юлия Курганова

Происшествия

В Краснодаре из-за сильного снегопада обрушилась крыша спортивного комплекса «Екатеринодар». Никто не пострадал. Об этом сообщается на сайте мэрии города в воскресенье, 10 января.

Инцидент произошел в спортивном учреждении, которое находится на Восточно-Кругликовской улице. Из-за большого количества снега воздухоопорный купол не выдержал нагрузки и сложился.

Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе городской администрации отметили, что в настоящее время на месте инцидента ведутся аварийно-восстановительные работы. Уточняется, что полотно крыши порвалось при опускании и ему потребуется ремонт.

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