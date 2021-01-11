Крыша спорткомплекса в Краснодаре обрушилась из-за сильного снегопада

Полотно крыши порвалось при опускании, и ему потребуется ремонт / Фото: vk.com/podslushanokrd

В Краснодаре из-за сильного снегопада обрушилась крыша спортивного комплекса «Екатеринодар». Никто не пострадал. Об этом сообщается на сайте мэрии города в воскресенье, 10 января.

Инцидент произошел в спортивном учреждении, которое находится на Восточно-Кругликовской улице. Из-за большого количества снега воздухоопорный купол не выдержал нагрузки и сложился.

Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе городской администрации отметили, что в настоящее время на месте инцидента ведутся аварийно-восстановительные работы. Уточняется, что полотно крыши порвалось при опускании и ему потребуется ремонт.

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