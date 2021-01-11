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Мэр Якутска сообщила об уходе в отставку
Сардана Авксентьева поблагодарила своих сторонников и друзей за доверие и поддержку/ Фото: youtube.com

Мэр Якутска сообщила об уходе в отставку

Юлия Курганова

Общество

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила на своей странице в социальной сети Instagram об уходе в отставку.

— Сегодня, 11 января я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий, — написала она.

Политик пояснила, что была вынуждена принять такое решение после обсуждений с командой и семьей. Ее родные переживали за состояние ее здоровья из-за постоянной тревоги за город и стресса, отметила мэр. Авксентьева добавила, что завтра ложится в больницу, так как ей предстоит операция.

Мэр Якутска поблагодарила своих сторонников и друзей за доверие и поддержку.

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