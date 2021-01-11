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«Замечательная пара»: муж Марины Кравец опубликовал редкое совместное фото
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Замечательная пара»: муж Марины Кравец опубликовал редкое совместное фото

Юлия Курганова

Звезды

Супруг юмористки Марины Кравец Аркадий Водахов на своей странице в соцсети Instagram выложил редкие снимки со своей женой. На фото они стоят в обнимку на фоне ночного мегаполиса.

— Смело смотреть вперед и идти к общей цели, — подписал кадры избранник артистки.

Поклонники пары отметили, что они хорошо смотрятся вместе и написали им много теплых слов.

«Удачи вам. Вы большие молодцы»; «Замечательная пара»; «Милахи», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, что Марина Кравец вышла замуж за Аркадия Водахова в 2013 году. Пара вместе училась на филологическом факультете и играла в КВН. Мужчина уже много лет работает продюсером своей жены и звезды «Камеди Клаб». В прошлом году Кравец родила дочь Веронику.

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муж и женаМарина Кравецфото
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