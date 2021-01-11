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Власти Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Сарданы Авксентьевой
Фото: instagram.com/sardanaavksentieva

Власти Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Сарданы Авксентьевой

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

У Сарданы Авксентьевой, заявившей об уходе с поста мэра Якутска, выявлены проблемы с сердцем и сосудами. Об этом рассказали в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.

Ранее Авксентьева сообщила, что намерена сложить полномочия из-за проблем со здоровьем. В целях восстановления ей предстоит пройти ряд операций. Как уточнила градоначальник, исполнять обязанности главы Якутска будет первый заммэра Евгений Григорьев. Официальное решение об отставке Авксентьевой будет принято Якутской гордумой 14 января.

В мэрии отметили, что осенью 2020 года чиновница прошла углубленное медобследование, в результате которого у нее обнаружили несоответствие норме ряда анализов. Врачи заявили, что Авксентьевой нужно пройти несколько хирургических операций, они запланированы на ближайшее время.

— Угрозы ее жизни нет, операции плановые… Также недавно выявлены отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы, — цитирует РИА Новости заявление департамента.

В ведомстве добавили, что Авксентьева покидает пост добровольно, в то время как отставка по состоянию здоровья — «предусмотренная Уставом города Якутска процедура и ее личный выбор».

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