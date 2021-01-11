Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сервисы сверки счетов владельцев столичной недвижимости обновили на mos.ru
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сервисы сверки счетов владельцев столичной недвижимости обновили на mos.ru

Виктория Родимкина

Город

Специалисты департамента городского имущества и департамента информационных технологий закончили модернизацию сервиса сверки финансово-лицевых счетов и государственной функции.

Теперь в «Запросе на сверку расчетов по финансово-лицевому счету» арендаторы помещений и земельных участков, а также покупатели объектов нежилого фонда столицы смогут запрашивать и получать оба сервиса одновременно.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, теперь пользователи смогут запросить акт сверки расчетов путем перехода в соответствующую государственную функцию по каждому счету.

— Все запросы можно подать дистанционно, — сказал Владимир Ефимов.

Так, чтобы получить необходимую информацию арендаторам и покупателям нужно иметь личный кабинет на портале mos.ru.

— Информация о задолженности и ее детальное описание будут доступны после того, как система выполнит проверку данных или пользователь сообщит номер своего финансово-лицевого счета, — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Эта услуга является самым востребованным сервисом среди услуг земельно-имущественного комплекса, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Почти 800 объектов нежилой недвижимости продали в Москве с торгов в 2020 году

недвижимостьпортал mos.ruсчет
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Все мнения
О проекте