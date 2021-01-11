Сервисы сверки счетов владельцев столичной недвижимости обновили на mos.ru

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты департамента городского имущества и департамента информационных технологий закончили модернизацию сервиса сверки финансово-лицевых счетов и государственной функции.

Теперь в «Запросе на сверку расчетов по финансово-лицевому счету» арендаторы помещений и земельных участков, а также покупатели объектов нежилого фонда столицы смогут запрашивать и получать оба сервиса одновременно.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, теперь пользователи смогут запросить акт сверки расчетов путем перехода в соответствующую государственную функцию по каждому счету.

— Все запросы можно подать дистанционно, — сказал Владимир Ефимов.

Так, чтобы получить необходимую информацию арендаторам и покупателям нужно иметь личный кабинет на портале mos.ru.

— Информация о задолженности и ее детальное описание будут доступны после того, как система выполнит проверку данных или пользователь сообщит номер своего финансово-лицевого счета, — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Эта услуга является самым востребованным сервисом среди услуг земельно-имущественного комплекса, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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