Водителей предупредили о затруднении движения в центр Москвы из-за ДТП

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ярославское шоссе (дублёр) Карта всех событий

Из-за дорожных происшествий и работ движение в центр Москвы затруднено. Об этом столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил в понедельник утром, 11 января.

По данным ведомства, в настоящее время непростая обстановка наблюдается на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте, Шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Вместе с тем машины нормально передвигаются по Кутузовскому проспекту, Ленинскому проспекту и Проспекту Маршала Жукова.

В целом движение свободное, однако на него «серьезно влияют ДТП и дорожные работы», подчеркивают в Дептрансе.

Власти уточняют, что на данный момент автовладельцам сложнее всего приходится на Ярославском шоссе от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода. На этом участке «особенно проблемно на съезде с Летчика Бабушкина», обращают внимание в ведомстве.

Машины стоят также на шоссе Энтузиастов от 1-ой Владимирской до Авиамоторной.

В Дептрансе отметили, что постепенно уплотняется Рязанский и Волгоградский проспекты и Варшавское шоссе в районе Подольских Курсантов.

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