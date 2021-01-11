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Семьдесят процентов госзакупок стандартизировали в Москве
Фото: pixabay.com

Семьдесят процентов госзакупок стандартизировали в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Москве в рамках стандартизации госзакупок утверждено 288 комплектов типовых закупочных документов, в прошлом году список пополнили 73 комплекта. Теперь 70 процентов городских закупок могут проводиться по стандартизированным процедурам, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что около 30 процентов комплектов приходится на закупки в городском хозяйстве, а 26 процентов — в сфере имущества и транспорта. Также почти по 10 процентов приходится на общегородские потребности, здравоохранение и образование.

— Применение единых стандартов повышает прозрачность закупочных процедур, усиливает конкуренцию, сокращает риски их обжалования и позволяет более эффективно использовать бюджетные средства, — сказал глава департамента.

Он отметил, что за 11 месяцев прошлого года с использованием типовой документации провели более 45 тысяч закупок общим объемом 414 миллиардов рублей.

К числу последних типовых документов, которые были утверждены в конце года, относятся документы на услуги по аренде автомобилей без водителей, поставку мягкого инвентаря, поставку кресел-колясок для инвалидов и другие.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что в 2019 году по этим категориям столица осуществила 567 закупок на общую сумму 2,96 миллиарда рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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