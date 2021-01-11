«Почти не изменилась»: Алена Апина показала, как выглядела подростком

Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

Бывшая солистка группы «Комбинация» Алена Апина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в 15-летнем возрасте. Поклонники звезды заметили, что она «почти не изменилась».

57-летняя певица рассказала, что черно-белый снимок, где она еще саратовская школьница, был ею давно утерян.

— Доброго всем утра от 15-летней Леночки! Вчера устроили встречу однокурсников, ко мне вернулась эта фотография. Как вам? — подписала певица снимок.

Поклонники восхитились нежной и скромной внешностью звезды.

«Скромная советская девочка»; «Какой светлый взгляд, красивые глаза»; «Нежная девочка»; «Почти не изменилась! Супер!» — написали они в комментариях.

Сразу несколько фолловеров обратили внимание на то, что на фото Апина похожа на киноактрису Евгению Симонову, сыгравшую в советском популярном фильме «Обыкновенное чудо».

Ранее Алена Апина рассказала, почему не любит свой родной город Саратов.

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