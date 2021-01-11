«Не рано ли?»: Анастасия Костенко сделала макияж двухлетней дочери

Фото: instagram.com/@kostenko.94

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 26-летняя модель Анастасия Костенко опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, где позирует вместе с двухлетней дочерью, которая ярко накрашена. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у поклонников девушки.

Так, на фото у маленькой Миланы накрашены веки ярко-розовыми тенями, а губы подчеркнуты персиковой помадой.

В публикации Костенко порассуждала на тему, стоит ли потакать своим маленьким дочерям в желании во всем подражать маме, в том числе и в макияже. Она призналась, что приобрела для старшей двухлетней дочери специальную косметику с безопасным составом, потому что та неоднократно просила ее накрасить.

Модель рассказала, как сама в детстве обожала «окунаться» в мамину косметичку.

— Я натягивала на себя самую красивую, на мой взгляд, одежду из гардероба мамы. Красовалась перед зеркалом в ее красивых и изящных лодочках, беспощадно наносила на лицо тени и выходя за контур красила от души губы, — поделилась с подписчиками воспоминаниями супруга футболиста.

Теперь эстафету переняла дочь Костенко. По словам девушки, Милана красится сама, красит кукол и даже норовит сделать макияж папе.

«Не рано ли?»; «Зачем красить ребенка в таком возрасте????», — написали поклонники, не оценившие позицию Анастасии.

Однако большинство подписчиков умились красоте девочки и ее сходству с отцом.

«Такая красивая малышка»; «Тарасов в виде девочки, прям папа копия»; «Красотки, что мама, что доча»; «Безумно красивая девочка»; «Куколки» — написали фолловеры.

Напомним, у футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко двое дочерей —двухлетняя Милана и 11-месячная Ева. Недавно Тарасов опубликовал видео, на котором его жена делает ему массаж ног.

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