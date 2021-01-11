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Подземный пешеходный переход на Киевской улице Москвы отремонтируют
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Подземный пешеходный переход на Киевской улице Москвы отремонтируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Киевская улица, 27соор1Карта всех событий

Капитальный ремонт проведут в подземном пешеходном переходе на улице Киевской в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода «Кутузовская развязка-3 ТТК» по адресу улица Киевская, дом № 27, сооружение 1, район Дорогомилово, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что переход был построен в 2000 году. Он состоит из двух лестничных сходов, тоннельной части и технологического помещения. Так, в рамках проекта специалисты заменят облицовку сооружения, покрасят потолки и отремонтируют швы и устройство поручней на лестницах.

В служебном помещении заменят двери, утеплят полы и облицуют их керамической плиткой. При этом в ходе ремонта подземный пешеходный переход будет полностью адаптирован для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, передает агентство городских новостей «Москва».

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