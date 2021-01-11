Капитальный ремонт проведут в подземном паркинге на северо-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 165Ек7 Карта всех событий

Уточняется, что паркинг находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 165е, корпус 7. Специалисты выполнят ремонт ряда вспомогательных помещений, а также проведут блок наружных работ.

Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что в современных домах большое внимание уделяется формированию качественной инфраструктуры, в частности, созданию парковочных мест как на прилегающей территории, так и на подземных этажах.

Своевременный ремонт помещений парковочных зон является такой же важной частью, как и работы по ремонту на жилых этажах, передает слова главы комитета агентство городских новостей «Москва».

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