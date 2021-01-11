«Избавит от хлопот»: россияне смогут обращаться к нотариусу через госуслуги

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Россияне смогут подать заявление нотариусу и удостоверить подлинность документов через госуслуги. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В понедельник, 11 января, премьер-министр провел совещание со своими заместителями. В ходе встречи Мишустин объявил о расширении списка услуг, которые граждане могут получить онлайн.

— На едином портале госуслуг и муниципальных услуг будет доступно более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно, — цитирует ТАСС главу кабмина.

Он уточнил, что с учетом нововведений россияне смогут дистанционно работать с нотариусом. В частности, граждане получают доступ к электронной подаче заявления об открытии наследства. Также можно будет получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность, добавил Мишустин.

Помимо прочего использование электронной формы предусмотрено теперь и для иных услуг, включая обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг о взыскании денег или имущества с организаций-должников.

— Все это облегчит и ускорит получение услуг, в которых граждане нуждаются очень часто. Это избавит людей от лишних хлопот и потери времени, — заключил премьер.

Кроме того, эксперты в сфере строительства смогут через портал заявить о включении их в соответствующий национальный реестр. Волонтеры в свою очередь смогут через госуслуги получить информацию об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуются добровольцы.

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