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Новая система хранения данных москвичей заработает на сайте mos.ru
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новая система хранения данных москвичей заработает на сайте mos.ru

Виктория Родимкина

Город

Новую систему хранения данных жителей столицы внедрят на сайте mos.ru. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий в понедельник, 11 января.

Ранее СМИ сообщили, что московская мэрия потратит 185 миллионов рублей на создание новой системы хранения персональных данных москвичей. В ней будет размещена информация о документах горожан, месте проживания, доходах, родственниках и даже о домашних животных.

В пресс-службе пояснили, что в этой закупке речь идет о развитии личного кабинета на официальном сайте мэра Москвы. Кабинет работает с 2011 года и позволяет жителям столицы получить свыше 370 услуг и сервисов в режиме онлайн. Пользователи могут сами указывать данные о себе.

— Кроме того, ряд сведений содержится в иных государственных системах и используется для электронного межведомственного взаимодействия. Именно эти данные и указаны в техническом задании к контракту, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это делает получение госуслуг и сервисов более удобным. Конкурс проводится для того, чтобы расширить функционал личного кабинета. Это позволит повысить качество оказания услуг, передает РИА Новости.

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