Цискаридзе объяснил, как вычислить употребляющего наркотики танцора

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе ответил на вопрос о допинге, который принимают артисты балета. Он объяснил, как вычислить артиста балета, который употребляет наркотики. По его словам, такой человек «высыхает».

Интервьюер Максимилиан Боровик уточнил, что в шоу-бизнесе раньше многие употребляли запрещенные вещества, в спорте используется допинг.

— Я очень скучный человек, я никогда не употреблял ничего, ничем не пользовался. К сожалению, сейчас очень многие люди в театре пользуются самыми плохими средствами — и кокаином, и марихуаной, и еще бог знает чем. Мне ничего никогда не предлагали, зная, что я ненормальный, — заявил артист.

Он напомнил, что артисты балета испытывают колоссальные нагрузки. Стимуляторы помогают некоторым держаться в тонусе. Однако тех, кто употребляет наркотики, видно сразу.

— Они высыхают. Поверь мне, все-все знают! Мало того, органы знают, кто стоит на учете, — пояснил артист.

Видео опубликовано на YouTube.

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