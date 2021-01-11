«Бабкин стиль»: стилист высмеяла новый образ актрисы Елены Яковлевой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Знаменитая телезвезда сериала «Каменская», актриса театра и кино Елена Яковлева сменила имидж. Артистка показала поклонникам свою новую прическу. Фото с преображением она разместила на своей странице в Instagram, чем вызвала восторг среди пользователей Сети. Фанаты артистки осыпали ее комплиментами. По их мнению, Яковлевой к лицу новый образ, поскольку он ее «молодит и освежает». «Вечерняя Москва» обратилась к стилисту и выяснила, насколько соответствует новая прическа знаменитости нынешним модным трендам.

По словам модного стилиста и блогера Лизы Веты, образ, который выбрала актриса Елена Яковлева, абсолютно не совпадает с модными тенденциями сезона–2020/2021.

— Судя по всему, это все же сценический образ у актрисы, который ей создали для съемок. Но в любом случае, это прическа из разряда «бабкин стиль». Это смотрится жалко и нелепо. В целом актрисе подходит такой образ, если исключить все нынешние веяния моды. Если же она появилась бы на красной дороже с таким «ведьминским шаром» на голове, ее бы на смех подняли все топовые стилисты, — предупредила специалист.

Собеседница «ВМ» отметила, что в новом сезоне в тренде естественные локоны, кудри и аккуратные прически без лишних аксессуаров.

— Пандемия повлияла на индустрию красоты. Было решено уйти от искусственности к естественности. То есть это ухоженные, но натуральные волны, кудряшки. Также набирает оборот мода на глубокий боковой пробор. Его могут делать как обладательницы длинных волос, так и те, кто носит короткую стрижку.

Еще один тренд, который как раз сохранил элементы декора в образе, — это яркие контрастные акценты в прическе:

— Это могут быть цветные пряди на трессах, которые крепятся на волосы. Это могут быть также контрастные неоновые детали, крепящиеся к пробору и создающие впечатление, что это не «инородный предмет», а часть ваших волос. Такой вариант укладки, конечно, не на каждый день, но именно при выходе в свет можно использовать.

Маленькие косички с распущенными волосами — еще один дар от стилистов модницам, уверяет собеседница «ВМ». По ее словам, косички желательно делать в переднем ряду волос, а остальные пряди можно аккуратно убрать заколкой или распустить, что тоже будет соответствовать современным модным тенденциям.

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