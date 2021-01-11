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Стало известно состояние Ахеджаковой после госпитализации в Москве
Фото: youtube.com

Стало известно состояние Ахеджаковой после госпитализации в Москве

Ростислав Зубков

Здоровье

Актриса Лия Ахеджакова чувствует себя хорошо после госпитализации с коронавирусом. О состоянии народной артистки России рассказал ее представитель Ефим Спектор.

— Она чувствует себя хорошо, — подтвердил он в разговоре с ТАСС.

При этом о возможной выписке актрисы из медучреждения ее агент ничего не сообщил.

Напомним, 9 января стало известно, что у Ахеджаковой выявили COVID-19. К тому моменту она уже провела в одной из московских больниц несколько дней. Представитель артистки отмечал, что она лечится в обычной, не реанимационной палате.

Лия Ахеджакова — советская и российская актриса, сыграла в таких картинах, как «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные», «Таня».

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