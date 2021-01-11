Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан откроется в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В среду, 13 января, в столице откроется запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников научной отрасли. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Также с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать работники в области информационных технологий, управления недвижимым имуществом, социального обслуживания населения. Кроме того, запись на вакцинацию откроется для сотрудников гостиниц, туристических агентств и прочих организаций, которые предоставляют услуги в сфере туризма.

Сергей Собянин отметил, что с четверга, 14 января, в Москве начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов. Их общее число возрастет с 70 до 100. Вакцинация в городе проводится в ежедневном режиме, без выходных.

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