Сергей Собянин осмотрел строящееся здание школы на севере Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Валдайский проезд Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящееся здание школы, которая располагается на севере столицы, в понедельник, 11 января. Уточняется, что образовательное учреждение рассчитано на 1900 мест.

Как отметил глава города, школа сделана таким образом, чтобы ребята чувствовали себя там комфортно.

— Отдельные блоки для начальных классов, средних классов. На верхнем этаже есть «умные» технологические классы: медицинские, IT-классы, — цитирует Собянина РИА Новости.

Он рассказал, что рядом также возводятся детский сад и начальная школа.

— Будем продолжать строить школы, детские сады десятками в Москве. Как строили, так и будем строить, несмотря на проблемы, которые есть, — уточнил Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что школа, расположенная в Валдайском проезде, примет первых учеников в сентябре 2021 года. В учебные кабинеты поместят интерактивное оборудование и мобильные раздвижные перегородки, что позволит трансформировать пространство и проводить разноплановые уроки.

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