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Сергей Собянин осмотрел строящееся здание школы на севере Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел строящееся здание школы на севере Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Валдайский проезд Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящееся здание школы, которая располагается на севере столицы, в понедельник, 11 января. Уточняется, что образовательное учреждение рассчитано на 1900 мест.

Как отметил глава города, школа сделана таким образом, чтобы ребята чувствовали себя там комфортно.

— Отдельные блоки для начальных классов, средних классов. На верхнем этаже есть «умные» технологические классы: медицинские, IT-классы, — цитирует Собянина РИА Новости.

Он рассказал, что рядом также возводятся детский сад и начальная школа.

— Будем продолжать строить школы, детские сады десятками в Москве. Как строили, так и будем строить, несмотря на проблемы, которые есть, — уточнил Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что школа, расположенная в Валдайском проезде, примет первых учеников в сентябре 2021 года. В учебные кабинеты поместят интерактивное оборудование и мобильные раздвижные перегородки, что позволит трансформировать пространство и проводить разноплановые уроки.

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школаСергей Собянинстроительство
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