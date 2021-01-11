Уголовное дело возбудили после ДТП с четырьмя погибшими в Чувашии
Следственное управление МВД по Чувашии возбудило уголовное дело после ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 10 января на 734-м километре федеральной трассы М7 возле села Янгильдина Козловского района. В результате столкновения четырех автомобилей погибла семья из Московской области: мужчина, его супруга, а также 15-летняя и четырехлетняя девочки. Еще одна девочка и двое мужчин были госпитализированы.
Следователи назначили проведение автотехнической экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает ТАСС.
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