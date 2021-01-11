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Поезда на Курском направлении МЖД и МЦД-2 задерживаются по техническим причинам
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Поезда на Курском направлении МЖД и МЦД-2 задерживаются по техническим причинам

Кирилл Николаев

Транспорт

Электропоезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и пригородные поезда на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе МЖД.

Рабочие принимают необходимые меры для ввода движения поездов в график.

МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, сообщает ТАСС.

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