Поезда на Курском направлении МЖД и МЦД-2 задерживаются по техническим причинам
Электропоезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и пригородные поезда на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе МЖД.
Рабочие принимают необходимые меры для ввода движения поездов в график.
МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, сообщает ТАСС.
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