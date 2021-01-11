Количество несчастных случаев на МЖД за время праздников уменьшилось на 58 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Число несчастных случаев на Московской железной дороге (МЖД) за время новогодних праздников уменьшилось на 58 процентов. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе МЖД.

Кроме того, количество смертельных происшествий сократилось на 71 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В пресс-службе рассказали, что в столице и Подмосковье зарегистрировано на два и шесть таких случаев меньше соответственно.

В целях повышения безопасности и профилактики нарушений на МЖД каждый год проходит информационно-разъяснительная работа и возводятся современные инфраструктурные объекты для безопасного перехода путей. В 2020 году ввели в эксплуатацию 20 новых одноуровневых пешеходных переходов S-образной формы со светозвуковой сигнализацией.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году появятся 15 одноуровневых пешеходных переходов, а в рамках проекта МЦД построят современные конкорсы и подземные тоннели.

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