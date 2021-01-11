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Количество несчастных случаев на МЖД за время праздников уменьшилось на 58 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Количество несчастных случаев на МЖД за время праздников уменьшилось на 58 процентов

Юлия Ямпольская

Транспорт

Число несчастных случаев на Московской железной дороге (МЖД) за время новогодних праздников уменьшилось на 58 процентов. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе МЖД.

Кроме того, количество смертельных происшествий сократилось на 71 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В пресс-службе рассказали, что в столице и Подмосковье зарегистрировано на два и шесть таких случаев меньше соответственно.

В целях повышения безопасности и профилактики нарушений на МЖД каждый год проходит информационно-разъяснительная работа и возводятся современные инфраструктурные объекты для безопасного перехода путей. В 2020 году ввели в эксплуатацию 20 новых одноуровневых пешеходных переходов S-образной формы со светозвуковой сигнализацией.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году появятся 15 одноуровневых пешеходных переходов, а в рамках проекта МЦД построят современные конкорсы и подземные тоннели.

Читайте также: Поезда на Курском направлении МЖД и МЦД-2 задерживаются по техническим причинам

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