Столичные спасатели реанимировали двух собак после пожара на юге Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Захарова Карта всех событий
Московские спасатели реанимировали двух собак и кота. Их забыла хозяйка в квартире, которая горела на юге столицы. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.
В ведомстве рассказали, что пожар произошел на улице Маршала Захарова.
По словам спасателей, животные находились в тяжелом состоянии. По данным МЧС, с помощью кислородной маски и массажа сердца получилось откачать только собак. Кота спасти не удалось.
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