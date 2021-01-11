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Столичные спасатели реанимировали двух собак после пожара на юге Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичные спасатели реанимировали двух собак после пожара на юге Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Захарова Карта всех событий

Московские спасатели реанимировали двух собак и кота. Их забыла хозяйка в квартире, которая горела на юге столицы. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве рассказали, что пожар произошел на улице Маршала Захарова.

По словам спасателей, животные находились в тяжелом состоянии. По данным МЧС, с помощью кислородной маски и массажа сердца получилось откачать только собак. Кота спасти не удалось.

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