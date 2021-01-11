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Актер Иван Николаев прокомментировал слухи о романе со Светланой Светличной
Актер Иван Николаев / Фото: instagram.com/ivannikolaev1

Актер Иван Николаев прокомментировал слухи о романе со Светланой Светличной

Ксения Монахова

Звезды

Российский актер Иван Николаев прокомментировал слухи о романе и предстоящей свадьбе со звездой «Бриллиантовой руки» Светланой Светличной. 37-летний артист в своем Instagram-аккаунте заявил, что эта информация ложная.

Он подчеркнул, что слухи о романе с 80-летней актрисой нелепы. А сравнение Николаева с Прохором Шаляпиным просто «омерзительно».

— Мы поддерживаем дружеские отношения. Она мне старший боевой товарищ в нелегком актерском деле. Сравнивать меня с Прохором Шаляпиным настолько гадко, мерзко и низко, что в это может поверить только сумасшедший человек, — прокомментировал ситуацию Иван.

Ранее актриса Светлана Светличная в одном интервью заявила, что Иван Николаев ее «родственная душа». Она добавила, что хотела бы встретить Новый год в компании артиста. После чего в СМИ появились слухи о новом романе Светличной с молодой звездой.

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актерроман звездСветлана Светличная
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