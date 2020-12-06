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«Наглая и дерзкая»: Семина резко высказалась о жалобах на здоровье Светличной
Тамара Семина считает, что ее коллега привлекает к себе много внимания / Фото: YouTube.com

«Наглая и дерзкая»: Семина резко высказалась о жалобах на здоровье Светличной

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Тамара Семина считает, что ее коллега Светлана Светличная преувеличивает значение своей персоны. Поэтому она часто ходит на телевидение, рассказывая про непростые отношения в своей семье. Артистка также сказала, что недавние проблемы со здоровьем у звезды «Бриллиантовой руки» явились лишь очередным поводом, чтобы заявить о себе.

— Ей можно было обойтись без публичности. Это ужасно. Она уже достала телевидение и всех остальных. СМИ раздули: «Ах, Светличная, Светличная». Ее поведение бессовестное. Наглая и дерзкая. Она любит, чтобы о ней поговорили. Пусть она лучше наладит отношения с сыном, — сказала Семина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

На передаче присутствовал актер Иван Николаев, который тесно общается со Светланой Светличной. Он рассказал, что актриса сейчас чувствует себя хорошо, у нее не было инсульта, как писали многие СМИ. Артистка находится в больнице на плановом обследовании и скоро уже будет дома.

Ранее сообщалось, что Светличную доставили в больницу с инсультом. Отмечалось, что артистка пожаловалась на сильную головную боль и вызвала врачей.

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проблемы со здоровьемСветлана СветличнаяТамара Семина
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