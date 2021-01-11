В Минпросвещения рассказали, сколько можно использовать компьютеры на уроках в школе

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Компьютеры без вреда для здоровья учеников на уроках в школе допустимо использовать примерно в течение 20–35 минут. Об этом в понедельник, 11 января, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в интервью «Российской газете».

По его словам, общая продолжительность использования компьютера на уроке не должна превышать для детей с первого по второй классы 20 минут, для вторых–четвертых классов — 25 минут, пятых–девятых классов — 30 минут, десятых–одиннадцатых классов — 35 минут.Данные нормы должны соблюдаться в школах.

Ранее Кравцов сообщил, что цифровая биография упростит формирование портфолио для поступления в российские университеты.

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