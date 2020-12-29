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Школьные аттестаты в России будут маркировать QR-кодами
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Школьные аттестаты в России будут маркировать QR-кодами

Кирилл Николаев

Образование

В России школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами. Соответствующий приказ Министерства просвещения Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 29 декабря.

Отмечается, что QR-код будет нанесен в форме квадрата размером 20 на 20 миллиметров. Он расположится на левой оборотной стороне титульного листа, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в школах десяти пилотных российских регионов с 11 марта 2021 года появятся советники по воспитательной работе. Сотрудники будут получать надбавку в размере 15 тысяч рублей. По словам министра, данная поддержка является важной для педагогов и для тех, кто занимается школьниками в части организации воспитания.

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QR-кодыРоссияМинистерство просвещения
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