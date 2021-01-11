Цифровая биография упростит формирование портфолио для поступления в вузы

Фото: Центр «Этносфера»

Цифровая биография упростит формирование портфолио для поступления в университеты. Об этом в понедельник, 11 января, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

По его словам, ранее выпускники школ приносили в вузы большие пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить свое право на дополнительные баллы ЕГЭ. В настоящее время все эти документы будут храниться в электронном виде.

— В пару кликов каждый ученик может сформировать свой «портфель успехов» и предоставить его вузу, — рассказал Кравцов в интервью «Российской газете».

Он добавил, что также планируется внедрить механизм корректировки успешности школьника по анализу его цифровой биографии.

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