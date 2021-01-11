«Расплодились»: Галкин пожаловался на мошенников, которые действуют от его имени
Телеведущий и юморист Максим Галкин пожаловался на мошенников, которые действуют от его имени. Этим он поделился с поклонниками на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам шоумена, от его имени разместили информацию о конкурсе с призовым фондом в три миллиона рублей. Он отметил, что никаких розыгрышей на данный момент не проводит.
— Расплодились мошенники! — написал он.
Ранее Максим Галкин запечатлел трогательный момент, когда его сын Гарри застыл перед телевизором, где показывали выступление Аллы Пугачевой.
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