«Расплодились»: Галкин пожаловался на мошенников, которые действуют от его имени

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Телеведущий и юморист Максим Галкин пожаловался на мошенников, которые действуют от его имени. Этим он поделился с поклонниками на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам шоумена, от его имени разместили информацию о конкурсе с призовым фондом в три миллиона рублей. Он отметил, что никаких розыгрышей на данный момент не проводит.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

— Расплодились мошенники! — написал он.

Ранее Максим Галкин запечатлел трогательный момент, когда его сын Гарри застыл перед телевизором, где показывали выступление Аллы Пугачевой.

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