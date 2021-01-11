Названа стоимость проезда по четвертому участку ЦКАД

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 12 января автомобилисты должны будут оплачивать проезд по четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4). Стоимость проезда будет варьироваться от 2,5 до 5 рублей за километр, рассказали в ГК «Автодор».

В компании уточнили, что средняя стоимость проезда на четвертом пусковом комплексе ЦКАД от М-7 «Волга» до М-4 «Дон» для пользователей по постоплате составит около 5 рублей за один километр, с транспондером — в зависимости от протяженности поездки — от 2,5 до 4 рублей за километр.

Для пользователей транспондеров Т-pass, которые участвуют в программе лояльности «Автодора», имеется возможность получить дополнительную скидку до 15 процентов. Для тех, кто ездит с транспондерами, выпущенными не госкомпанией, предусмотрена скидка 15 процентов на проезд по ЦКАД.

В «Автодоре» напомнили, что проезд по платным дорогам без оплаты грозит штрафом. При этом на ЦКАД, где действует система оплаты «Свободный поток», есть возможность заплатить за проезд в течение пяти дней после выставления счета за услугу. По истечении этого срока Ространснадзор выставляет пользователю штраф. У водителя остается еще 20 дней, чтобы погасить долг за проезд и тем самым аннулировать штраф (размер штрафа – 1500 рублей для легковых машин и 5000 рублей – для грузовых), сообщается на официальном сайте ГК «Автодор».

Ранее сообщалось, что транспортный каркас Новой Москвы планируют сформировать до конца 2023 года.

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