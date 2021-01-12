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Опрос показал, как россияне предпочитают хранить сбережения
Фото: pixabay.com

Опрос показал, как россияне предпочитают хранить сбережения

Татьяна Плотникова

Финансы

Самой популярной формой хранения сбережений у россиян, принявших участие в опросе Банка России, являются наличные средства.

О предпочтении хранить деньги в наличной форме в ходе исследования заявили около трети респондентов. За 2020 год показатель вырос на десять процентных пунктов. В Центробанке это объясняют сокращением ставок по депозитам и, соответственно, снижение их доходности, а также низкую осведомленность россиян об альтернативных формах хранения средств.

Крупнейшие российские банки подтверждают, что фиксируют отток средств из вкладов. Особенно ярко эта тенденция проявилась в период введения ограничений из-за коронавируса и к концу года, когда Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25 процента.

Наряду с этим банки отмечают возросшую популярность инвестиционных продуктов. Предполагается, что в следующие несколько лет тренд сохранится, что может вызывать дополнительный отток вкладов, пишут «Известия».

Ранее экономист дала россиянам рекомендации по накоплению сбережений.

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